» تعليمات صارمة من حسام البدري للاعبي المنتخب

عقد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، اجتماعًا مع اللاعبين وتحدث معهم قائلا إنه لا يحب خروج اللاعبين للحديث عن أمور المنتخب فى وسائل الإعلام إلى جانب أن ضم أو استبعاد أى لاعب يعود لرؤية فنية وليس لأسباب أخرى

وأن من يؤدى ويلتزم سيتواجد مع المنتخب بصفة منتظمة أما من يتراخى فى التدريبات أو المباريات مع فريقه فسيكون مصيره الاستبعاد خاصة أن كل لاعبى مصر يتمنون التواجد وارتداء قميص المنتخب .