  • الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:23 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

محمد صلاح يحصل على جائزة جديدة رغم إصابته

كامل الوزير

وزير النقل يكشف آخر تطورات مشروع "المونوريل"

عمرو أديب

"أديب": الفكرة المرعبة الآن في الشرق الأوسط هي هذا الأمر الهام

وزير التعليم

«التربية والتعليم» تكشف تفاصيل فصل 1070 معلما

الجيش الأمريكي

السيناريوهات المقلقة من انسحاب قوات أمريكا من سوريا

أرشيفية

الوقاية من السمنة خير من مصاريف التخسيس (وصفة طبية)

أرشيفية

لمهمة طارئة.. عودة «وزير الإعلام» قريبًا

سد روفيجي

مصر تبحث إنشاء أكبر سد في هذه الدولة الإفريقية

أرشيفية

رسميا.. مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بدون جمهور

ارشيفية

أول قرار قضائي ضد جدة الطفلة «جنة»

بالفيديو..

محمد صلاح يحصل على جائزة جديدة رغم إصابته

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

لاعب "ليستر سيتي" وجه كلمة "بشعة" لصلاح بعد إصابته.. فما هي؟

#

أزمات «صلاح» مع اتحاد الكرة عرض مستمر

#

الأصوات العربية تخذل محمد صلاح في جائزة الأفضل بالعالم

#

أغرب ما فعله جمال بلماضي مع صلاح في استفتاء الأفضل بالعالم

حصل النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، على جائزة جديدة بالحصول على لقب "شخصية العام" التي تنظمها إحدى المجلات بمدينة أبوظبي الإماراتية.
وتواجد في الحفل عدد من الفنانين على رأسهم النجمة يسرا وآسر ياسين وشيرين رضا والنجم العالمي مينا مسعود وغيرهم، وقد حرص العديد من المتواجدين في الحفل على التقاط الصور التذكارية معه. 
يذكر أن صلاح تعرض لإصابة في الكاحل بعد تدخل عنيف من اللاعب التركي تشودري خلال مباراة ليستر سيتي الماضي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليمات صارمة من حسام البدري للاعبي المنتخب
» شاهد.. أحمد موسى: "الإخوان بيجروا زي الفئران"
» ما لا تعرفه عن مخلوق "التارديغرادا"؟.. لن تصدق قدراته
» ناقد سينمائي يحذر من فيلم «الجوكر» لهذا السبب
» طبيب ليفربول يفجر مفاجأة عن إصابة «صلاح»
» بالأسماء.. 42 شهيدًا كويتيًا يروون بدمائهم سيناء
» ارتفاع طفيف في أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية
» صدور قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها
» رضا عبدالعال يحذر صالح جمعة من هذا السيناريو الخطير
» مفاجأة..«العادلي» يطعن على تغريمه 500 جنيه
» بعد «ترامب».. «البنتاجون» يهدد تركيا بشكل مهين

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:35 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا