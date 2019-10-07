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شاهد.. أحمد موسى: "الإخوان بيجروا زي الفئران"

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الإعلامي أحمد موسى
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المصريون ـ متابعات

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هاجم الإعلامي أحمد موسى العاملين بقناة الجزيرة لإساءتهم للجيش المصري.
وقال موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «بقول لصراصير الجزيرة جيشنا وطني، ولا يضم مرتزقة كالجيش القطري»، مضيفا: «العلاقة بين الشعب والجيش عظيمة، والشرخ الحقيقي عندكم في مدينة قطر».
وتابع: «دوري أنكد على الإخوان، وبعمل كل حاجة تضايقهم»، معلقا: «الإخوان بيجروا زي الفئران لما يسمعوا أغنية تسلم الأيادي».


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