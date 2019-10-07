السيناريوهات المقلقة من انسحاب قوات أمريكا من سوريا

07 أكتوبر 2019 - 10:20 م

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك سيناريوهات مطروحة بالفعل في سوريا مُقلقه للغاية، حيث هناك تخوفات من تسلل عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا إلى المناطق والدول المجاورة حال رؤيتهم بأن الأوضاع في الشمال السوري غير مستقرة، حيث إن دول المنطقة ومن بينها مصر مرشحة أن يأتي إليها هؤلاء الإرهابيين المحترفين ذوي القدرات العالية.



وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن دول المنطقة بالكامل مرشحة أن يتسلل إليها تلك العناصر المتطرفة الإرهابية، حيث ترغب العناصر الإرهابية في إنتاج المزيد من الإرهاب والتهديد لدول الجوار، وهذه من السيناريوهات المقلقة للغاية.

