انتهاء جلسات الاستماع لنتنياهو في 3 ملفات فساد

07 أكتوبر 2019 - 11:22 م

انتهت مساء الإثنين أخر جلسة استماع لرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو (70 عامًا)، في ثلاثة ملفات فساد، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جلسة استماع الإثنين في "الملف 1000" استمرت أكثر من عشر ساعات، وأجراها المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، مع طاقم الدفاع عن نتنياهو.

ولم يحضر نتنياهو الجلسة، إذ لا يُلزمه القانون بحضور جلسات الاستماع، حيث يمكنه أن يرسل من ينوب عنه من طاقم الدفاع.

وتفيد تقديرات بأنه لن يُسمح لفريق الدفاع عن نتنياهو بتقديم مزيد من الحجج، على أن يصدر خلال شهرين قرار بشأن توجيه اتهام رسمي لنتنياهو في هذا الملف من عدمه، وفق صحيفة "هآرتس".

ويتضمن "الملف 1000" اتهامات لنتنياهو بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات.

وانطلقت، الأربعاء الماضي، جلسات الاستماع حول شبهات الفساد الموجهة إلى نتنياهو في ثلاثة ملفات، هي "الملف 1000"، "الملف 2000" و"الملف 4000".

ويتضمن "الملف 2000" اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

أما "الملف 4000" فيتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك"، شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية لنتنياهو في "والا"، وهو موقع إعلامي مملوك لـ"ألوفيتش".

وأعلن مندلبليت، في فبراير/ شباط الماضي، عزمه توجيه لائحة اتهام رسمية لنتنياهو؛ بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، إضافة إلى تهمة تلقي رشوة في قضية واحدة منها، فيما ينفي نتنياهو صحة تلك الإدعاءات.

ويمثل نتنياهو عشرة محامين، فيما يمثل الإدعاء عشرون من كبار المستشارين الحكوميين، في مقدمتهم ماندلبليت.