غوتيريش يدعو لأقصى درجات ضبط النفس شمالي سوريا

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، "كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس ضبط النفس في شمال غربي سوريا".
وقال متحدثه الرسمي استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، إن الأمم المتحدة تجري حاليا اتصالات مع كافة الأطراف المعنية.
وكان دوغريك يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من قيام تركيا بعملية عسكرية محتملة شمالي سوريا.
وقال المتحدث للصحفيين: "الأمين العام يتابع بقلق بالغ الموقف في شمال غربي سوريا ولاسيما الخطر الذي يتهدد المدنيين من جراء أي تصاعد محتمل، ومن المهم أن تلتزم كافة الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس".
وأردف قائلا: "الأمين العام أكد من قبل أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في سوريا ونحن نقوم باتصالات على مستويات مختلفة بكافة الأطراف".
وتابع: "لقد أكد الأمين العام ضرورة حماية حياة المدنيين تحت أي ظرف وأي تصعيد محتمل في المنطقة لا ينبغي أن تسفر عن مزيد من النزوح".
وشدد المتحدث في تصريحاته على أهمية "المحافظة على الوصول الإنساني المستدام وغير المعاق لجميع المدنيين وضرورة ضمان حدوث ذلك".

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