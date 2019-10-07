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حمدوك يدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في السودان

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حمدوك
حمدوك

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دعا رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الاثنين، رجال أعمال سعوديين إلى زيادة ضخ الاستثمارات في بلاده.
جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من رجال أعمال سعوديين في مقر مجلس الغرف السعودية، بحضور وزراء سعوديين وسودانيين، وذلك على هامش زيارة يجريها للرياض بدأت الأحد، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وتناول اللقاء "سبل تعزيز العلاقات السعودية السودانية"، وما يكمن للارتقاء بها إلى "أعلى درجات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري".
وقال حمدوك، إن "التغيير الذي حدث في السودان عميق وشامل لكل مناحي الحياة، بما في ذلك إيجاد بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين الأجانب"، واعدا بـ"العمل الجاد لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين".
واقترح حمدوك "عقد ملتقى اقتصادي سعودي سوداني، لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة، وزيادة التعاون بين البلدين".
بدوره، قال رئيس مجلس الغرف السعودية، سامي العبيدي، إن العلاقات بين المملكة والسودان شهدت تطورًا في المجالات التجارية والاستثمارية.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2018 سجل 4.6 مليارات ريال سعودي (1.2مليار دولار) وبهذا تأتي السودان المرتبة السابعة كأهم الشركاء التجاريين للمملكة من الدول العربية.
ولفت رئيس مجلس الغرف السعودية إلى أن استثمارات بلاده نمت في السودان بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
وحسب العبيدي، يستحوذ القطاع الخدمي على النسبة الأعلى من هذه الاستثمارات حيث يمثل ما نسبته 49.5 بالمئة، يليه القطاع الزراعي بنسبة 32.5 بالمئة، والقطاع الصناعي بنسبة 28 بالمئة.
وبدأ حمدوك ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، الأحد، زيارة إلى الرياض، تليها زيارة مرتقبة إلى الإمارات تبدأ مساء الإثنين، يلتقيان خلالها كبار مسؤولي البلاد.
ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، أرسلت السعودية إلى السودان 3 طائرات إغاثية تحمل مساعدات إنسانية ومواد إغاثية، "للتخفيف عن المتضررين من الفيضانات". -

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