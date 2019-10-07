مجزرة.. تركته حبيبته فقتلها وقتل عائلتها وصديقها الجديد

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محمد فضل- متابعات

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قتل

النمسا

صديقة

حبيبته

سلم رجل يبلغ من العمر 25 عاما نفسه للشرطة، بعد أن قتل صديقته السابقة وأفراد عائلتها الثلاثة وصديقها الجديد في منتجع كيتزبيل بجبال الألب في النمسا.

وأفادت وكالة الأنباء النمساوية «إيه بي إيه» بأن الشاب سلم نفسه للشرطة في بلدة إنسبروك شرقي البلاد، الشهيرة باستضافة سباق تزلج مشهور على التلال، واعترف بقتل الخمسة صباح الأحد.

وقالت صحيفة «كوريير» النمساوية إن المشتبه به انفصل عن صديقته قبل شهرين، مشيرة إلى أنه اعتدى عليها وعلى صديقها الجديد في وقت متأخر من ليل السبت أو في وقت مبكر من الأحد.

وفي الساعة الرابعة تقريبا من صباح الأحد، ظهر الرجل أمام منزل عائلة صديقته السابقة، وبعد أن فتح والدها الباب، انضمت إليه صديقته السابقة وتبادلا كلمات مع المتهم قبل مغادرته.

ثم ذهب المشتبه به إلى المنزل، وأحضر مسدس شقيقه وعاد، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وزعمت الشرطة أنه أطلق النار على الأب وهو يفتح الباب، ثم أطلق النار على شقيق صديقته السابقة (25 عاما) في غرفة نومه.

بعدما قتل والدتها، أفادت الشرطة بأنه تسلق شرفة مطلة على غرفة صديقته السابقة وقتل الفتاة البالغة من العمر 19 عاما وصديقها البالغ من العمر 24 عاما.


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