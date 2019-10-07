طبيب ليفربول يفجر مفاجأة عن إصابة «صلاح»

كشفت الأشعة التي خضع لها الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إصابته بالتواء في الكاحل.

وأعلن ليفربول إيكو، أن محمد صلاح يعاني من التواء في الكاحل حسب طبيب الفريق ولن يغيب لفترة طويلة ومن الممكن أن يلحق بموقعة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عقب التوقف الدولي.

وتعرض محمد صلاح لإصابة خلال مباراة فريقه الماضية أمام ليستر سيتي بالبريميرليج التي انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف.

وحصل ليفربول على دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة مانشستر يونايتد بالجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ونجا محمد صلاح من إصابة خطيرة بعد تعثره في فوز ليفربول على ليستر سيتي السبت.

وذكر ليفربول إيكو، أنه تم إجبار صلاح على الخروج خلال اللحظات الختامية بعد أن تعرض للإصابة في الكاحل الأيسر بسبب تحد قبيح من بديل ليستر حمزة تشودري.

وخضع الدولي المصري إلى أشعة فور تحسن حالته وأثبتت إصابته بالتواء في الكاحل.