» طلب سوداني عاجل من السعودية

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متابعات - الطيب حسين

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السوادن

الاستثمار السعودي

حمدوك

شارك رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في لقاء مع مستثمرين سعوديين في مجلس الغرف السعودي، اليوم الاثنين.

وخلال الاجتماع، دعا «حمدوك» رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في السودان، في أعقاب ما وصفه بأنه «تغيير عميق» في بلاده.

وخلال اللقاء قال «حمدوك» إن «التغير الذي حدث في السودان هو تغيير عميق شمل كل مناحي الحياة ومن بينها خلق البيئة المواتية للاستثمار في بلدنا».

وأضاف حمدوك: «نحن نعدكم بأننا سوف نعمل معكم لتذليل كل الصعاب وكل المعوقات التي كانت تقف أمام المستثمر السعودي».

من جانبه، قال رئيس مجلس الغرف السعودي، سامي العبيدي، إن السودان هو سابع أهم شريك تجاري للسعودية، بإجمالي استثمارات يبلغ 1.2 مليار دولار.

وأكد العبيدي أن «العلاقة بين المملكة والسودان شهدت تطورا في المجالات التجارية والاستثمارية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2018 نحو 4 مليارات و600 مليون ريال سعودي، وبهذا تأتي السودان في المرتبة السابعة كأهم الشركاء التجاريين من بين الدول العربية».

وجاء اللقاء في إطار زيارة حمدوك للسعودية، والتي التقى خلالها بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في عاصمة المملكة الرياض.


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