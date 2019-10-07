رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

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التنمية الزراعية

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، جلبرت أونجبو، الرئيس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" والوفد المرافق له.

جاء ذلك بحضور اللقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير الزراعة، فيما أشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر والإيفاد منذ السبعينات، وما قدمه الصندوق من مساعدات فنية ومادية قيمة لخدمة أغراض التنمية الزراعية في مصر، وكافة الدول الأعضاء، مُؤكداً التزام الحكومة المصرية باستمرار التعاون مع الإيفاد بما يخدم أغراض التنمية للمناطق الريفية.

ووجه مدبولي التهنئة لرئيس الإيفاد على افتتاح المكتب الإقليمي للصندوق في القاهرة، وهو المكتب الذي سيخدم 7 دول بالمنطقة.

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