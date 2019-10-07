الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين عاجلين ووفاة «أميرة»

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، أصحاب عددًا من الأمراء والعلماء ، ومفتي عام المملكة، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

وأصدر العاهل السعودي أمرين ملكيين بتنفيذ حكم القتل في اثنين يحملان الجنسية الباكستانية.

وأصدرت وزارة الداخلية السعوية، اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهيروين المُخدّر في محافظة جدة.

وفيما يلي نص البيان:

بفضل من الله تم القبض على / غلام قمر غلام حسين – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني/ غلام قمر حسين ، اليوم الاثنين الموافق 8 / 2 / 1441هـ، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.

كما أصدرت وزارة الداخلية بياناً آخر بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهيروين المُخدّر في محافظة جدة، فيما يلي نصه:

بفضل من الله تم القبض على المدعو / محمد أكبر محمد رمضان – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني/ محمد أكبر محمد رمضان، اليوم الاثنين الموافق 8 / 2 / 1441هـ، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.

وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان

وأصدر الديوان الملكي السعودي اليوم البيان التالي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الاثنين الموافق 8 / 2 / 1441هـ ، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، ” إنا لله وإنا إليه راجعون “.


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