توجيهات عاجلة من «السيسي» للحكومة بشأن هذا الأمر

07 أكتوبر 2019 - 04:38 م

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء محمد شاكر، لبحث تطورات أعمال توصيل التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.

وخلال الاجتماع وجه «السيسي» بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الخصوص.

وذلك لضمان استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، لاسيما محافظات الصعيد والمناطق النائية.

يأتي ذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى في تلبية احتياجات مصر التنموية وتوفير الطاقة للأجيال القادمة وتنويع مصادرها.

كما وجه أجهزة الدولة في مصر بضرورة تنمية شبه جزيرة سيناء وإحداث طفرة اقتصادية واجتماعية وعمرانية بها.

وقال السفير، بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، إن الاجتماع جاء في إطار متابعة سير المشروعات الإستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء، وذلك في إطار تدعيم منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية.