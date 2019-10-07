فنانة خليجية بدون حجاب تشعل مواقع التواصل

أشعل مقطع فيديو للفنانة الإماراتية، مشاعل الشحي، وزوجها في شوارع الفلبين، وهي بدون حجاب، مواقع التواصل الاجتماعي، وعرض الأخيرة لموجة من الانتقادات اللاذعة.

ويظهر في مقطع الفيديو مشاعل وزوجها أثناء سيرهما في أحد الشوارع في الفلبين وهما يغنيان عن طريق تحريك الشفاه على أنغام إحدى الأغنيات الخليجية .

في الفيديو، ظهرت مشاعل الشحي بدون حجاب تماما واكتفت بوضع قبعة على رأسها والتي لم تمنع ظهور جزء كبير من شعرها.

وهو الأمر الذي لفت الأنظار وأثار الجدل بين متابعيها حول ظهورها بهذا الشكل بدون غطاء للرأس على الرغم من موقف لها سابقا عند بكائها بسبب نشر فيديو لها بدون حجاب .

فجاءت التعليقات مثل : "كانت تصيح عشانها تصورت بدون حجاب شو صار الحين ” و "والحجاب اللي كانت تصايح عليه؟! " و"فين راح الحجاب" و "والله حلو كاب طلع الحجاب" .