لهذا السبب قدمت "جولدا مائير" اعتذارًا رسميًا لـ السادات

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عرضت قناة "دي إم سي"، تقريرًا مصورًا عن حرب أكتوبر 1973، جاء بعنوان "السر وراء تقديم جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل اعتذارًا رسميًا لـ الرئيس محمد أنور السادات في حرب أكتوبر".

وقال الدكتور إبراهيم البحراوي، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس في التقرير المعروض، إن "جولدا مائير" رئيسة وزراء إسرائيل قدمت اعتذارًا رسميًا لـ الرئيس السادات، حيث كانت لديها تصور بأنه ذو شخصية هزلية، يوعد الشعب المصري بالحرب ولكنه يتراجع.
كما  قال أحمد بلال، الباحث في الشؤون الإسرائيلية ، إن "جولدا مائير" رئيسة وزراء إسرائيل إبان الحرب، وصفت انتصارات أكتوبر بالكارثة والكابوس المرعب التي ستعيش معه للأبد.

 وأضاف أن جيش الاحتلال لأول مرة يشعر بالأسر والموت وانتهاء الذخيرة، وهو ما أصاب الإسرائيليين بأزمات نفسية، موضحا أن المصحات النفسية بإسرائيل كانت مليئة بالجنود الصهاينة، وبعضهم نسوا أسمائهم من هول الحرب.

 وتابع أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس، أن جولد مائير قالت إن ما فعله السادات يوضح أنه يقدم نفسه في هذه الصورة متعمدا لخداع الجيش الإسرائيلي.

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