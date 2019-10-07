» ذهول بمطار أبو ظبي ..بسبب "مسافر القرن"

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" سوامي" مواليد 1896
" سوامي" مواليد 1896

متابعات - أمينة عبد العال

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أصاب الذهول العاملين في مطار أبو ظبي الدولي بعد استقبال رجل هندي من مواليد 1896.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن مدير الاتصال الحكومي في الهيئة، المقدم أحمد الدلال، قوله إن موظفي الجوازات قاموا بتسجيل بيانات الراكب في نظام الدخول دون معوقات.

وأفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، أن الزائر الهندي وصل إلى مطار أبوظبي الدولي، قادمًا من منطقة "فاراناسي" في الهند، ويبلغ من العمر 124 عامًا، واسمه سوامي سيفاناندا، ذهول الناس من حوله، بعد أن تبين أنه من ولد في منطقة بيهالا التابعة لبلدية كولكاتا في ولاية البنغال الغربية، يوم الثامن من أغسطس 1896.

ونفى الدلال في الوقت ذاته ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن موظفي الجوازات لم يستطيعوا إدخال بياناته.

وأكد مدير الاتصال الحكومي في الهيئة أن موظفي الجوازات رحبوا بالمعمر الزائر، وعملوا على تسهيل عملية دخوله للدولة، لافتا إلى أنه سوامي غادر الدولة بعد انتهاء إجازته.


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