» القبض على «أنجلينا جولي» الإيرانية.. بهذه التهمة

07 أكتوبر 2019 - 02:18 م

ألقت السلطات الإيرانية القبض على إحدى نجمات موقع إنستجرام في إيران، سحر تبر، المشهورة بأنها شبيهة الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي.







وذكرت وكالة "أنباء فارس" أن اعتقال سحر تبر جاء بموجب أمر من مكتب المدعي العام في طهران، بعد تلقي النيابة العامة العديد من الرسائل ضدها من قبل مواطنين.





وتواجه شبيهة أنجلينا جولي، العديد من الاتهامات، مثل الترويج للعنف، الحصول على المال بطريق غير مشروع، وإهانة المقدسات والحجاب الإسلامي، ونشر الإباحية وتشجيع الشباب على الفساد.





وذكرت الوكالة أن مكتب "إرشاد" التابع لمكتب المدعي العام يتلقى بلاغات؛ لمواجهة أي خروقات للنظام الاجتماعي، مثل مخالفة ارتداء الحجاب، وإقامة احتفالات مختلطة للرقص، إضافة إلى ملاحقة بيوت الدعارة، أو نشر محتوى غير لائق على انستجرام أوغيره من الشبكات الاجتماعية.



