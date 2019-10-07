شوقي: فصل 1070 معلمًا من الجماعات المحظورة

07 أكتوبر 2019 - 02:13 م

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في المؤتمر الصحفي الذي يعقده حاليًا، أن الوزارة قررت فصل 1070 معلمًا من المنتمين للجماعات المحظورة لتطهير الوزارة من أي أفكار قد تؤذي أبناءنا الطلاب.

وقال الوزير إن الوزارة تعلم أن المعلمين ظلوا يعانون من مشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة سواء مشاكل مادية أو تربوية أو مادية، حسب "صدى البلد".

وأضاف الوزير أن طه حسين كان يشكو من أن التعليم انحرف سنة 1949 عن هدف التعلم، والآن لو طه حسين عاد في 2019 "هايزعل أكتر".

وأعلنت الوزارة في بداية المؤتمر أنها تتوجه لمعلمي مصر بالتهنئة باليوم العالمي للمعلم الذي يتم الاحتفال به يوم 5 أكتوبر من كل عام.

ويعقد هذا المؤتمر الصحفي بحضور وزير التربية والتعليم، وعدد من قيادات ومسئولي الوزارة، وعلى رأسهم الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام .