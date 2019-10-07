» مروع.. عاد جثة هامدة من عيد ميلاد والد زوجته

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وكالات- سارة أشرف

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قطع كريستوفر بيرغان مسافة 6400 كيلومتر من النرويج إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، فى مفاجأة بعيد ميلاده، ولم يكن يعلم أن هذه المفاجأة ستكون السبب في مقتله على يد الرجل الذي كان يفكر في مفاجأته وإسعاده.

ففي الأول من أكتوبر قام ريتشارد دينيس، يبلغ من العمر 61 عامًا، بإطلاق النار بطريق الخطأ على صهره كريستوفر (37 عامًا) فقتله، بعد أن أتى الأخير من النرويج مقررًا أن يفاجئه فى عيد ميلاده، فى حادثة لم تشهدها ابنة ريتشارد دينيس، حسب ما ذكرته مجلة «تايم» الأميركية.

وفي مؤتمر صحفي قال بوب جونسون، كبير الضباط في مقاطعة سانتا روزا بفلوريدا، إن الحادث كان «مروعًا»، وأشار إلى أن أحد أقارب ريتشارد دينيس قام بمفاجأته في وقت مبكر من ذلك المساء، بضربة على الباب الأمامي للمنزل وتشاجر الاثنان وطرد دينيس قريبه.

وفي وقت لاحق من تلك الليلة، بعدما وصل كريستوفر من النرويج، قرر مفاجأة دينيس في عيد ميلاده عن طريق طرق الباب الخلفي للمنزل والاختباء وسط شجيرات الفناء الخلفي، وعندما فتح دينيس الباب قفز زوج ابنته من وسط الأشجار، فأطلق دينيس النار عليه مرة واحدة، وقتله على الفور.

وقال الضابط جونسون عن دينيس: «لقد كان مذهولاً تماماً»، مطالباً أي شخص متدين بأن «يصلي من أجل هذه العائلة».


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