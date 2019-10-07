» عاجل.. وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان

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ذكرت وكالة "واس" السعودية، عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، موضحة أنه سيصلى عليها اليوم الإثنين، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

من جانبه، أصدر الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الإثنين الموافق 8 / 2 / 1441هـ، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة"، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وجدير بالذكر، أن بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود ،هو أمير وسياسي ودبلوماسي وطيار سعودي هو السفير السادس للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة من 24 أكتوبر 1983، حتى 8 سبتمبر 2005، وهو الأمين العام لـ مجلس الأمن الوطني السعودي منذ تأسيس المجلس عام 16 أكتوبر 2005 حتى إلغائه في 29 يناير  2015 .



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