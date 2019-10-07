أحدث صورة لمبارك مع حفيده تثير ضجة

07 أكتوبر 2019 - 01:35 م

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أحدث صورة لجده، موجهًا له وللقوات المسلحة التحية، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال حفيد مبارك، عبر حسابه على "إنستغرام": "كل عام وقواتنا المسلحة المصرية هم خير أجناد الأرض، وتحية خاصة لجدي قائد الضربة الجوية وبطل الحرب والسلام".

واحتفت بعض الشخصيات المصرية والسعودية الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بدور الرئيس الأسبق حسني مبارك في حرب 6 أكتوبر عام 1973، وسجل نجله جمال ظهورًا لافتًا بمشاركته في احتفالية أمام النصب التذكارى للجندى المجهول.

وأثار ظهور جمال مبارك، مع جيهان السادات أرملة الرئيس الراحل أنور السادات، خلال احتفالية بانتصارات حرب أكتوبر أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر علاء مبارك، مقطع فيديو أرشيفي لإحدى كلمات والده عندما كان رئيسًا يتحدث فيه عن نصر أكتوبر.



