لبناني يتحرش بسعوديات ويثير غضب المملكة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشابين لبنانيين يحاولان التحرش بالفتيات في أحد الأماكن العامة، ما أثار استنكار الكثيرين.

ويظهر في الفيديو شاب ملتحٍ يبدأ بالاقتراب من مجموعة من الفتيات ليطلب منهن الحصول على "سناب شات" الخاص بهن.

ورصد المقطع صديق الشاب الملتحي وهو ينادي عليه "تعال أحمد تعال يعيب الشوم عليك"، كما أظهر الجزء الأخير من المقطع محاولة ثانية للشبان من أجل جذب الفتيات إليهن عن طريق تحديهن لشرب "الشيشة"، بحسب صحيفة "المرصد".