تشعل الكويت.. فتوى تحريم سلام الطالبة على أستاذها

07 أكتوبر 2019 - 11:52 ص

تسبب مقطع مصور نشرته إحدى القوائم الطلابية في كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، في موجة من الجدل في الكويت.

ويتضمن مقطع الفيديو فتوى تتعلق بسلام الطالبات على أساتذتهن في الجامعة، حيث أظهر المقطع أن المرأة الشابة التي يخشى من صوتها ومن فتنتها يجب ألا تبتدئ بالسلام هي أولاً.

وبحسب المقطع فإنه في حال ألقى الأستاذ السلام على الطالبة، ينبغي أن تومئ برأسها ردا للسلام، مع استنكار واضح لحديثها مع أساتذتها، فضلا عن استنكار الضحك والأصوات المرتفعة للفتيات في وجود الأساتذة داخل القاعات الدراسية، ناصحا بالبعد عن مخاطبة الرجال قدر الإمكان، وفقا لما ذكرته القبس الكويتية.

بعض الطالبات أيدت محتوى المقطع، بينما رفضت أخريات نشر هذه الفتاوى، معتبرة أن في الأمر مغالاة وتشكيكا بأخلاقهن.

فيما رأت طالبات أن احترام الأستاذ الجامعي يستوجب تحيته، كما أن كثيرا من أساتذة الكلية ذكور ولا مفر من التواصل معهم، بينما رفضت عضوات القائمة اتهامهن بالرغبة في توسيع دائرة التحريم أو تشكيكهن بزميلاتهن، موضحات أن الفتوى معروفة وليست جديدة.

وأكدت العضوات حقهن في نشر الفتاوى، مؤكدات أن التواصل مع الأساتذة يجب أن يكون في إطار الضرورات فقط، وهي عند تلقي العلم داخل المحاضرات.