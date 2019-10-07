» البيض المسلوق على الريق يقي من هذه الأمراض

رغم تشديد خبراء التغذية والأطباء على أهمية تناول وجبة الفطور يوميًا، ألا أن كثير منا يتجاهل الإفطار أو يستبدله بمنبهات كـ "القهوة" أو الـ"نسكافية"، مما يؤثر على صحتنا، ويزيد من فرصة الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية.

ومن ضمن الوجبات المهملة" لحدًا ما على سفرتنا كأسر مصرية في الإفطار، أو الصباح الباكر، هي البيض المسلوق، لذا أكد الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، على فوائد تناول البيض المسلوق على الريق او علي الأقل بيضة مسلوقة يوميا، وأبرزها :

الحفاظ على وزن الجسم:

يعتبر البيض المسلوق من أهم المواد التي تساعدك في عدم كسب سعرات حرارية عالية، فهو صحي ومفيد وقليل السعرات الحرارية.

تنشيط وظائف الكبد:

تساهم مادة "الكولين" الموجودة بالبيض المسلوق في الحفاظ على صحة الكبد، بالإضافة إلى المساهمة في تنشيطه للقيام بدوره.

قدرات عقلية عالية:

يساهم البيض المسلوق في تنشيط الذاكرة وتحسين نسبة التركيز، إذ أنه يؤثر على القوى العقلية، ولذلك ينصح به كوجبة فطار أساسية للأطفال.

تعزيز الجهاز المناعي:

يحتوي البيض على فيتامين A وD وحمض الفوليك، وهي أهم العناصر التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي، كما يساهم فيتامين D ، الموجود بكثرة بالبيض المسلوق في بناء العظام، وليس ذلك فقط بل يقلل من مخاطر الإصابة بالتهابات المفاصل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعظام