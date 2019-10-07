ثلاثى الأهلى يغادرون القاهرة للانضمام لمنتخب بلادهم

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يغادر ثلاثى الأهلى التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو والمالى أليو ديانج، لمنتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية.

وحصل لاعبو الأهلى الدوليين على إجازة من التدريبات أمس قبل انضمامهم لمعسكر منتخبات بلادهم.

وكان فايلر ألغى الإجازة التى منحها للاعبين أمس واليوم، على أن يتم إرجاء الأجازة لنهاية الأسبوع لتصبح يومى الجمعة والسبت القادمين، ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.


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