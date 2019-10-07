ما قالته "الخياط" في أول ظهور إعلامي لها بعد غياب سنوات

07 أكتوبر 2019 - 10:35 ص

هنأت الإعلامية أماني الخياط، الشعب المصري بحلول ذكري نصر أكتوبر قائلة :" يوجد بالشعب المصري أناس تميل وأناس لديهم هوى؛ لأنه شعب كبير".



وأثنت "الخياط"، خلال حوارها مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، عيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكري الاحتفال، قائلة :"إن الرئيس السيسي كان عبقريًا في خطابه في احتفالية نصر 6 أكتوبر 1973، لافتة وتحدث كمواطن وليس كقائد عام للقوات المسلحة، معقبة " أنا بقوله خلي بالك مننا و من مصر يا ريس".



وأضافت الإعلامية أماني الخياط، أن أرض مصر لا يمكن أن يتنازل عنها أي رئيس مصري مهما كانت التكاليف، معلقة: "كل بيت مصري مات فيه شهيد".

