ما قالته "الخياط" فى أول ظهور إعلامى لها بعد غياب سنوات

07 أكتوبر 2019 - 10:35 ص

هنأت الإعلامية أماني الخياط، الشعب المصري بحلول ذكرى نصر أكتوبر قائلةً: "يوجد بالشعب المصري أناس تميل وأناس لديهم هوى؛ لأنه شعب كبير".

وأثنت "الخياط"، خلال حوارها مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى الاحتفال، قائلةً: "إن الرئيس السيسي كان عبقريًا في خطابه في احتفالية نصر 6 أكتوبر 1973، لافتة وتحدث كمواطن وليس كقائد عام للقوات المسلحة، معقبة: "أنا بقوله خلي بالك مننا ومن مصر يا ريس".

وأضافت الإعلامية أماني الخياط، أن أرض مصر لا يمكن أن يتنازل عنها أي رئيس مصري مهما كانت التكاليف، معلقة: "كل بيت مصري مات فيه شهيد".