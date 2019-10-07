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موقع إنجليزي:

ميزة جديدة في الـ"واتساب" تسهل الخيانة الزوجية

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علا خطاب

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جوجل يسمح بميزة ثورية في تطبيقات واتساب و ماسنجر

كشف موقع "إكسترا.آي" التقني، الصادر بالإنجليزية، عن أن تطبيق المراسلات الأشهر في العالم "واتساب"، قام بعدة تحديثات جديدة وذلك لجذب أكبر عدد من المستخدمين حول العالم، موضحًا أن هناك ميزة جديدة من شأنها تسهيل الخيانة بين الزوجين، حيث تعتمد على إخفاء الرسائل ذاتيًا.

وأشار الموقع، في تقريره، إلى أن تطبيق الـ"واتساب" آخذ هذه الميزة الجديدة من تطبيق "سناب شات"، حيث يتم وضع توقيت محدد للرسائل ومن ثم تحذف نفسها ذاتيًا، واصفًا إياه بأنه مخصصة لـ"خيانة الأزواج"، وفق قوله.

وأوضح التقرير أن الميزة الجديدة ستحمل اسم "الرسائل المخفية"، أي "Disappearing Messages "، وهو اسم غير جذاب لكنه يفي بالغرض، إلا أن الميزة متاحة فقط على النسخة التجريبية من أحدث إصدار، وهى للجروبات فقط، حتى الآن.

في المقابل، يتوقع بعض الخبراء أن "واتساب" يسعي بإضافة هذه الميزة للجميع من أجل جذب المزيد من المستخدمين، والهيمنة تمامًا على فئة تطبيقات المراسلات الفورية.

وذكر التقرير أن من المفترض أن تظهر تلك الميزة بعد شهور، إلا أن الخبراء حذروا من خطورتها على المتزوجين، فهي ستكون بمثابة "قنبلة موقوتة" تسهل على الخائن مهمته، دون فضح أمره، بحسب ما ذكره الموقع.

واختتم الموقع، تقريره، بأن الميزة الجيدة لم تتح لكل المستخدمين، إلا أنها أصبحت متاحة لبعضهم عشوائيًا، ومن المتوقع أن تتاح للجميع في أقرب وقت، حيث سيتمكن المستخدمون من تشغيل هذه الميزة أو إيقافها أو تغيير الحد الزمني في إعداداتهم.

وجدير بالذكر، أنه في عام 2009 تم إنشاء تطبيق الـ"واتساب"، من قبل مبرمجي الكمبيوتر براين أكتون وجان كوم، حيث كان يعملان سابقًا في موقع الـ"يوتيوب"، التابع لـ جوجل.

وعن اختيار الاسم، ذكر المبرمجان أن  توصلوا إلى هذه الاسم لأنه يبدو مثل "ما الأمر"، وسرعان ما أصبح أحد أكثر تطبيقات المراسلة شهرة في العالم.

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