تسريب صوتي لعقيد إسرائيلي بعد أسره بحرب أكتوبر

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أذاع الإعلامي رامي رضوان، تسجيلا صوتيا للعقيد الإسرائيلي عساف ياخوري، بعد أن تم أخذه كأسير عام 1973.

 وقال "ياخوري"، في التسجيل المذاع ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي فضائية "دي إم سي"، أن مهمته كانت تكمن في التصدي للقوات المتواجدة في القطاع المركزي بسيناء.

وأضاف " ياخوري"، أن عددًا من الآليات العسكرية التي كانت بحوزتهم تم تدميرها بعد أن نشبت حرب قوية للغاية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والجيش المصرى.

شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=tkS4yUIcFJY

 

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