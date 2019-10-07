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بعد اتهماها بعد معرفة والد طفلها الحقيقي .. فنانة شهيرة: أتمنى الموت

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آدم
آدم

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آدم

قمر

ردت المطربة اللبنانية قمر على الاتهامات التي لاحقتها في الفترة الأخيرة بالاعتداء على عارضة أزياء شهيرة برفقة طليقها الفنان آدم.

وقالت في لقاء إعلامي: "أكره الإعلامي إيلي باسيل كثيرا لأنه يهاجمني بقوة دائما وكل ما يقوله ادعاءات لا دليل عليها ، وكراهيتي له مفهومة لأنه يتدخل في حياتي الشخصية بشكل غير عادي لدرجة أنه يتهمني بأنني لا أعرف والد ابني الحقيقي ".

وأضافت: "كل ما يقوله غير حقيقي ، لكنه نال من شرفي وأثر بشكل سلبي على نجلي ، أتمنى الموت بسبب هذا الأمر ".

وتابعت: "أما فيما يتعلق باعتدائي على عارضة الأزياء إنجي خوري فليس له أساس من الصحة ، هي تتهمني وطليقي السابق المطرب آدم بأننا استدرجناها وضربناها .. لا معنى لما قالته .. القصة أنها تعرفت على آدم وأرادت الارتباط له ولما رفض ، اختلقت هذه القصة لكي تسيء لي وله رغم أننا تطلقنا منذ 11 سنة .. والطب الشرعي سيثبت مدى كذب ادعاءاتها.

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