يقرأ آية الكرسي دائما .. 7 معلومات عن اللاعب الذي أصاب صلاح

07 أكتوبر 2019 - 06:51 ص

تعرض حمزة تشودري - لاعب فريق ليستر سيتي - لهجوم شرس بعد قيامه بتدخل عنيف ضد النجم المصري محمد صلاح في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف .. فمن هو "تشودري" الذي أصبح حديث العالم؟



- عمره 22 سنة ، و وُلد ببريطانيا ، أما أسرته بنغالية مسلمة وتنحدر أصوله إلى جزيرة جيرنادا الواقعة في البحر الكاريبي.



- قال في تصريحات سابقة لـ"بي بي سي" إن سبب قصة شعره الغريبة يعود إلى أنه مصاب بـ"فوبيا" من الحلاقين وبخاصة أن والدته كانت تجبره على الحلاقة وهو طفل.



- يحفظ القرآن الكريم ومعتاد على قراءة آية الكرسي قبل كل مباراة ليحمي نفسه من الإصابات.



- تواجد حمزة تشودري في أكاديمية "ليستر سيتي" وهو بعمر 13 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بعمر 16 سنة بسبب إمكانياته المميزة.



- قررت إدارة ليستر سيتي بعد ذلك إعارته لنادي بيرتن ألبيون ليكتسب العديد من الخبرات ، وبالفعل عاد بعدها "حمزة" إلى فريق ليستر عام 2017 ليبقى معهم حتى الآن.



- انضم تشودري إلى منتخب انجلترا تحت 21 سنة وأدى معهم بعض المباريات الجيدة.



- اتهم بالعنصرية بعد ذكري الإعلامي المصري هاني حتحوت أنه وجه "سباب عنصري" لصلاح بعد ضربه ، لكنه تعرض للعنصرية أيضا من جماهير ليفربول التي هاجمته بشدة بعد إصابته للنجم المصري.

