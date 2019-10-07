» مدرب اف سي مصر يكشف تفاصيل التعادل مع الزمالك

07 أكتوبر 2019 - 12:30 ص

أعرب عبد الناصر محمد، المدير الفني لنادي مصر، عن سعادته بالتعادل أمام الزمالك، 1-1، خلال منافسات الجولة الثالثة بالدوري الممتاز.



وقال محمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «كان نفسي أخطف النقاط الثلاثة، وأهدرنا فرصا عديدة مثل الزمالك».



وتابع «لعبت على الجانب النفسي للاعبين قبل المباراة، وتشكيل الزمالك كان دليل على أن مدرب الأبيض مش محترم فريقنا»، مضيفا «احترمت الزمالك وغيرت طريقة اللعب خلال الشوط الثاني بإشراك ليبرو».

