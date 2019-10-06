باكستان تسمح لوفد من "الشيوخ" بزيارة آزاد كشمير

أعلنت الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد سمحت، الأحد، لوفد من مجلس الشيوخ الأمريكي، بزيارة آزاد كشمير، الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.



وقال المتحدث باسم الخارجية، محمد فيصل، إن الوفد الذي ضم السيناتوران عن الحزب الديمقراطي، كريس فان هولين، وماجي حسن، زارا مظفر آباد، مركز أزاد كشمير، لتفقد الأوضاع على الأرض، عقب إلغاء نيودلهي الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير، الخاضع لسيطرتها في الإقليم.ولفت إلى أن رئيس آزاد كشمير، سردار مسعود خان، ورئيس الوزراء رجا فاروق حيدر، حثا نواب مجلس الشيوخ الأمريكي على الاضطلاع بدورهم في إنقاذ شعب جامو وكشمير من التدابير القمعية الوحشية التي فرضتها الهند، والضغط على نيودلهي لحل النزاع، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي.بدورهما، قال عضوا مجلس الشيوخ إنهما يشاركان المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وسيواصلان حث الهند على رفع حظر التجول والإفراج عن جميع السجناء كخطوة أولى.يشار أن الحكومة الهندية كانت منعت السيناتور، كريس فان هولن، من دخول الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم. وفي وقت لاحق، دعت الحكومة الباكستانية الوفد الأمريكي لزيارة الجانب الآخر من الإقليم.