"موسى" يكشف تفاصيل لقاء مبارك مع المشير أحمد إسماعيل

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لمشاركته في نصر أكتوبر، كقائد للقوات الجوية.



وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «مبارك قائد وطني عظيم من قادة أكتوبر، ربنا يمتعه بالصحة»، مشيرا إلى أن مبارك أكد له منذ عامين أن جميع أسلحة وأفرع الجيش تعاونت في نصر أكتوبر.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «مبارك قائد وطني عظيم من قادة أكتوبر، ربنا يمتعه بالصحة»، مشيرا إلى أن مبارك أكد له منذ عامين أن جميع أسلحة وأفرع الجيش تعاونت في نصر أكتوبر.