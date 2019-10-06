  • الإثنين 07 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:37 ص
بحث متقدم
الزمالك

تعليق ناري لـ عمرو أديب على تعادل نادي الزمالك

الإعلامي أحمد موسى

"موسى" يكشف تفاصيل لقاء مبارك مع المشير أحمد إسماعيل

عمرو أديب

عمرو أديب: "لدينا مشكلة بهذا الأمر الخطير.. وبحذر منه من سنين"

أرشيفية

أزمة «سد النهضة».. إثيوبيا خطوة للوراء.. هل تعود مصر للمفاوضات؟

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

أرشيفية

سخرية واسعة من «أدرعي» بعد تغريدة عن «حرب أكتوبر»

مبارك

أحدث ظهور لـ«مبارك».. و«ساويرس» يهاجم «قلة الأصل»

حارس ملك

بالفيديو.. الحارس الجديد للملك سلمان يظهر للمرة الأولى

السادات وبيجين

فيديو نادر.. صفعة قوية من «السادات» لـ «بيجين»

ترامب

ضربة جديدة لـ«ترامب» تُسرع من عزله

بالفيديو..

عمرو أديب: "لدينا مشكلة بهذا الأمر الخطير.. وبحذر منه من سنين"

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أديب يحذر أهالى إسكندرية من هذا الأمر

#

كوكب من خارج المجموعة الشمسية يهدد بهذا الأمر

#

رسالة من الإمارات تطالب قطر بهذا الأمر

#

محمد على داخل ملهى ليلى.. وتعليق ناري لأديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإخوان يدعون أن مصر لا تواجه أزمة في ملف سد النهضة، معلقا: "إحنا مش هنعمل عليكم فيلم"، لافتا إلى أن الخارجية الأثيوبية أصدرت بيان عن سد النهضة.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مصر لم تدخل مفاوضات سد النهضة منبطحة، بل كان لها مطالب محددة، وعدم التزام أثيوبيا بتنفيذ المطالب المصرية هو السبب في الأزمة، معلقا: "موضوع سد النهضة مش ابن إمبارح".
وأكد أن مصر تواجه أزمة كبيرة في المياه، ومصر تعاني من فقر مائي من قبل بناء سد النهضة، والقيادة الموجودة حاليا مسئولة مسئولية كاملة، منوها بأن الرئيس السيسي أكد أن كل هيئات الدولة مستعدة لمواجهة تلك الأزمة، معقبا: "كل حاجة هتحصل هنقولها، ومش هنخبي حاجة".
وسخر من اجتماع قيادات الإخوان برئاسة المعزول محمد مرسي بشأن سد النهضة، قائلا: "كان اجتماع سري وكل بيت في أثيوبيا سمعه.. زي فيلم الكيت كات"، منوها بأن المواطن المصري هو أعلى مواطن على مستوى الشرق الأوسط يستهلك لترات مياه يوميا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب اف سي مصر يكشف تفاصيل التعادل مع الزمالك
» شاهد.. أول ظهور للحارس الشخصي الجديد للملك سلمان
» إسرائيل تعتزم إنشاء مشروع دفاع جوي جديد خشية هذا الأمر
» أستاذ تمويل: مصر تشهد عبورا جديدا في هذا المجال الهام
» شاهد.. أديب ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر
» برشلونة يمطر شباك إشبيلية برباعية ويصعد لوصافة "الليجا"
» تطبيق إلكتروني يتيح للحوامل مراقبة أجنتهن عبر الهواتف
» يوفنتوس يذيق انتر ميلان مرارة أول هزيمة بـ"الكالتشيو"
» انفصلت عنه.. فقتلها وأسرتها وعشيقها
» رد إثيوبي حاد على مصر
» الزمالك يسقط في «فخ» التعادل أمام إف سي مصر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية