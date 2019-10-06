قوة إسرائيلية تقتحم مستشفى فلسطينيًا بالقدس المحتلة

06 أكتوبر 2019 - 11:25 م

اقتحمت قوة إسرائيلية، مساء الأحد، مستشفى "المطلع" في حي جبل الزيتون "الطور" بمدينة القدس المحتلة، مستعينة بكلاب بوليسية؛ بزعم البحث عن سلاح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية وشهود عيان.



وأدانت وزيرة الصحة الفلسطينية، د.مي الكيلة، في بيان، اقتحام القوات الإسرائيلية مستشفى "المطلع".

وأضافت الوزيرة أن مسلسل الاعتداءات على مستشفيات القدس متواصل من جانب الاحتلال الإسرائيلي، الذي كثف من الاعتداءات والاقتحامات خلال الفترة الماضية.

وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا) أن القوة الإسرائيلية ضمت عناصر من الجيش والشرطة والمخابرات.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلًا عن شهود عيان، بأن القوة الإسرائيلية اقتحمت المستشفى مستعينة بكلاب بوليسية.