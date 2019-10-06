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باريس.. الآلاف يتظاهرون ضد مشروع قانون"للإنجاب الاصطناعي"

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احتجاجات عنيفة في باريس مع خروج "ثيو" من المستشفى
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المصريون ووكالات

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غضب مسيحي ضد " مشروع ليلي" في دولة عربية

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الأحد، مظاهرة مناهضة لمشروع قانون يسمح للنساء المثليات والعازبات بإنجاب الأطفال عبر التلقيح الاصطناعي.
وذكر مراسل الأناضول، أن التظاهرة جرت في ميدان "إدموند روستاند" بالعاصمة باريس، بدعوة من بعض الجمعيات الفرنسية.
وتلقت المظاهرة، دعما من بعض الحقوقيين ونواب المجلس الوطني الفرنسي (البرلمان)، عن حزبي "الجمهوريين" (يمين وسط)، و"الوحدة الوطنية" اليميني المتطرف.
من جهة أخرى، ذكرت الشرطة الفرنسية أن 42 ألف شخص شارك في المظاهرة، بينما قال منظموها إن عدد المشاركين فيها بلغ 600 ألف شخص.
وأشار بعض منظمي المظاهرة، إلى شروعهم هم في التعبئة من أجل التظاهر مجددا على مشروع القانون، خلال الأسبوع المقبل.
يُذكر أن الحكومة الفرنسية، قدمت مشروع القانون إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه، وهو ما تم في وقت سابق، غير أنه يحتاج إلى إعادة التصويت حتى يدخل حيز التنفيذ.
وترغب الحكومة الفرنسية في أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، خصوصا وأن رئيس البلاد إيمانويل ماكرون كان قد وعد الناخبين بتحقيق ذلك خلال حملته الانتخابية. -

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