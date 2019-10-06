ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

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متابعات - الطيب حسين

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شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك.

وبلغ سعر صرف العملة الخضراء بمصرف أبوظبي الإسلامي 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع، في الوقت الذي سجل فيه  16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع ببنك القاهرة.

جاء هذا في حين سجل الدولار في بنك مصر 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية، في البنك الأهلي المصري  16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار  16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس.

بينما سجل 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.


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