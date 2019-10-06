أحدث ظهور لـ«مبارك».. و«ساويرس» يهاجم «قلة الأصل»

06 أكتوبر 2019 - 09:01 م

نشرت صفحة «أنا آسف ياريس» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قبل قليل، صورة حديثة للرئيس الأسبق حسني مبارك، تزامنًا مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر اليوم الأحد.

وعلقت الصفحة على الصورة بـ: «أحدث صوره للرئيس مبارك في ذكري أكتوبر المجيدة، سلاما عليك يا بطل».

وفي وقت سابق من اليوم، علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على دور الرئيس الأسبق، خلال حرب أكتوبر عام 1973، مؤكدًا أنه سيظل «صاحب الضربة الجوية و من أبطال الحرب».

جاء هذا عبر حسابه على «تويتر»، ردًا على أحد متابعيه قائلًا: «يظل حسنى مبارك صاحب الضربة الجوية و من أبطال حرب 6 أكتوبر شاء من شاء و آبى من آبى ذكروا أو لم يذكروا».

وكان أحد متابعيه انتقد عدم ذكر معظم وسائل الإعلام دور «مبارك» كقائد القوات الجوية فى حرب 73، قائلًا: « عدم ذكر معظم وسائل الإعلام إسم " الفريق" حسنى مبارك كقائد القوات الجوية فى حرب 73 ، وأحد ابطالها ، يعتبر قلة أصل وندالة غير مقبولة، اتفقت أو إختلفت معه كرئيس للجمهورية فيما بعد»، ليرد عليه «ساويرس» بالرد السابق.