الشوط الأول.. تعادل إيجابي بين الزمالك وإ سي مصر

06 أكتوبر 2019 - 08:55 م

انتهى الشوط الأول بالتعادل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع نظيره إف سي مصر، بهدف لكل منهما، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.