بالفيديو.. الحارس الجديد للملك سلمان يظهر للمرة الأولى

06 أكتوبر 2019 - 08:48 م

كشف استقبال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، رئيس المجلس السيادي السوداني، اللواء عبد الفتاح البرهان، ورئيس حكومة السودان، عبد الله حمدوك، ظهور الحارس الجديد للملك، عقب مقتل اللواء عبد العزيز الفغم.

وخلال اللقاء الحارس الجديد العميد سعد بن مسفر القحطاني، لأول مرة خلال أدائه المهمة خلفا لـ«الفغم».





وقال ناشطون سعوديون وبعض وسائل الإعلام المحلية، في وقت سابق، إن رئاسة الحرس الملكي السعودي قررت تعيين القحطاني قائدا لقوة الحرس الخاص خلفا للفغم، الذي قتل الأسبوع الماضي على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في جدة بحادثة صدمت المجتمع السعودي.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من تعميم صادر عن إدارة شؤون الضباط برئاسة الحرس الملكي في المملكة، يقضي بتكليف القحطاني قائدا لقوة الحرس الخاص، اعتبارا من 29 سبتمبر وحتى إشعار آخر.