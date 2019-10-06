» انفصلت عنه.. فقتلها وأسرتها وعشيقها

06 أكتوبر 2019 - 07:55 م

أقدم مواطن نمساوي بالغ من العمر 25 عاما، على قتل عشيقته السابقة وأسرتها وعشيقها الجديد، بسبب انفصالها عنه، في ولاية تيرول جنوب غربي البلاد.

وقال والتر بوب، مدير أمن تيرول، في بيان، إن الجاني اعترف بقتل 5 أشخاص، بعد أن سلم نفسه للشرطة في ساعات الصباح الباكر الأحد، وبحوزته أداة الجريمة.

وأضاف بوب، أن الجاني ارتكب الجريمة في منزل صديقته السابقة بمدينة "كتسبويل"، فبعد أن قتل والدها وأخاها الأكبر ووالدتها، انتقل إلى غرفتها وقتلها هي وعشيقها الجديد.

وأوضح أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة، هو غضب الجاني من صديقته السابقة (19 عاما) لأنها انفصلت عنه قبل شهرين، وارتبطت بشخص آخر.