«سيرين عبد النور» تودع الصيف بصور عارية في الحمام

شاركت سيرين عبد النور، متابعيها ‏بصورة من حمام السباحة، بمناسبة اقتراب الشتاء وتغيرات المناخ خاصة في لبنان.

وحرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، على التواصل مع الجمهور، عبر حساباتها الشخصية على مواقع ‏التواصل الاجتماعي.

ونشرت سيرين، عبر حسابها الخاص على Instagram ، صورة لها، ترحيبًا بفصل الشتاء الذي اقترب، ‏وعلقت عليها قائلة: "آخر أيام الصيفية، رغم إن الصيف حلو، بس أنا من عشاق الشتوية، مين مثلي؟".‏

لم تكتفِ عبد النور بالصورة التي شاركتها عبر Instagram ، بل استخدمت خاصية القصص المصورة لحسابها ‏أيضًا، وشاركت فيديو أظهرت فيه التقلبات الجوية التي حلت بسماء لبنان، فانقسمت السماء بين صفاء شمس ‏الصيف، وازدحام السحب في جزء آخر من السماء منبئًا باقتراب الشتاء.‏

الجدير بالذكر، أن سيرين عبد النور، شاركت في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل "الهيبة 3"، وهو من ‏إنتاج شركة صباح إخوان، وبطولة تيم حسن، منى واصف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين ‎.‎