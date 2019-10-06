«سيرين عبد النور» تودع الصيف بصور عارية في الحمام

أحمد سالم
شاركت سيرين عبد النور، متابعيها بصورة من حمام السباحة، بمناسبة اقتراب الشتاء وتغيرات المناخ خاصة في لبنان.
وحرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، على التواصل مع الجمهور، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت سيرين، عبر حسابها الخاص على Instagram ، صورة لها، ترحيبًا بفصل الشتاء الذي اقترب، وعلقت عليها قائلة: "آخر أيام الصيفية، رغم إن الصيف حلو، بس أنا من عشاق الشتوية، مين مثلي؟".
لم تكتفِ عبد النور بالصورة التي شاركتها عبر Instagram ، بل استخدمت خاصية القصص المصورة لحسابها أيضًا، وشاركت فيديو أظهرت فيه التقلبات الجوية التي حلت بسماء لبنان، فانقسمت السماء بين صفاء شمس الصيف، وازدحام السحب في جزء آخر من السماء منبئًا باقتراب الشتاء.
الجدير بالذكر، أن سيرين عبد النور، شاركت في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل "الهيبة 3"، وهو من إنتاج شركة صباح إخوان، وبطولة تيم حسن، منى واصف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين .
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