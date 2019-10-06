  • الأحد 06 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:52 م
بحث متقدم

بالفيديو.. الحارس الجديد للملك سلمان يظهر للمرة الأولى

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وإف سي مصر

السادات وبيجين

فيديو نادر.. صفعة قوية من «السادات» لـ «بيجين»

ترامب

ضربة جديدة لـ«ترامب» تُسرع من عزله

أرشيفية

تفاصيل نجاح أول عملية قلب بـ"منظومة التأمين الصحي الشامل"

سد النهضة

رد إثيوبي حاد على مصر

الفغم رفقة الملك سلمان

بالفيديو.. مفاجأة في عزاء قاتل اللواء "الفغم" بالسعودية

أرشيفية

الإفراج عن 2392 سجينًا بمناسبة ذكري أكتوبر المجيدة

السعودية

بشرى سارة للمواطنين في السعودية

أرشيفية

بيان شديد اللهجة من «الري» بشأن أزمة «سد النهضة»

بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من طلائع الجيش

الرياضة

بيراميدز وطلائع الجيش
بيراميدز وطلائع الجيش

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

طلائع الجيش يهزم بتروجت

#

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن لاعب "بيراميدز"

المصريون

طلائع الجيش

بيراميدز

خطف فريق بيراميدز تعادلًا مثيرًا أمام طلائع الجيش، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

وتلقى بيراميدز صدمة قوية في الدقيقة 36 بعد حصول محمد فتحي على إنذارين خلال 3 دقائق، ليقوم حكم المباراة أمين عمر بطرده.

ومع بداية الشوط الثاني، فاجأ إيريك تراوري الجميع بإحراز الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 65، لتشتعل المباراة في ظل النقص العددي للفريق، ورغبة النادي العسكري في التعويض.

وفي الدقيقة 84، يشعل تالا نداي مهاجم طلائع الجيش، المباراة بإحراز هدف التعادل، ليتلقى بيراميدز صدمة قوية بإحراز كريم طارق هدف التقدم للنادي العسكري في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ويحتفل مرتديا قناع "سوبر مان"، ليظن الجميع أن المباراة انتهت بتقدم النادي العسكري.

وفي الدقيقة 94، عاد بيراميدز بهدف قاتل عن طريق محمد فاروق بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس
» «ولاعة» تحول عيد ميلاد لحرب استمرت 10 أيام ببولاق
» بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من طلائع الجيش
» إنهاء أطول إضراب في تاريخ الأردن
» «لويز» يقود آرسنال للفوز على بورنموث
» مقتل 104 أشخاص فى احتجاجات العراق
» «جوارديولا»: توتر اللاعبين سبب الهزيمة من وولفرهامبتون
» الأردن يستدعي ممثل إسرائيل على أراضيه
» تشيلسي يتخطى ساوثهامبتون برباعية
» 1000 دولار وراء مقتل أسرة سورية كاملة بالعراق
» الجونة تحقق الفوز الأول بالدوري على حساب المقاصة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية