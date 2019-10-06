» الأردن يستدعي ممثل إسرائيل على أراضيه

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متابعات - الطيب حسين

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إسرائيل

الاردن

الخارجية الأردنية

ممثل اسرائيل بالاردن

استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بالأعمال الإسرائيلي، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز مواطنين أردنيين اثنين وعلى ظروف احتجازهما، بحسب ما ذكر بيان للوزارة.

واستدعت الوزارة الأردنية اليوم القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنة الأردنية هبة عبدالباقي وعبد الرحمن مرعي، والظروف غير اللائقة لاحتجازهما=.

وكررت طلبها سرعة الإفراج عنهما وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة أن الوزارة "كررت طلبها سرعة الإفراج عن هبة عبدالباقي، وكذلك عبدالرحمن مرعي، وإلى حين تحقيق ذلك طالبت بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحملت سلطات الاحتلال مسؤولية سلامتهما".

وأشار القضاة في بيان نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن الوزارة والسفارة في تل أبيب "تتابع بشكل يومي هذه القضية، وستقوم السفارة بزيارة رابعة إلى مركز احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز عبدالرحمن مرعي، حال استكمال الإجراءات الخاصة بذلك".

كما أوضح القضاة أن الوزارة "تعمل على ترتيب زيارة لوالدة وشقيق هبة بناء على طلبهما، وأن السفارة في تل أبيب على تواصل يومي مع محاميهما ومع سلطات الاحتلال لمتابعة الإجراءات القانونية وضمان توفير ظروف احتجاز ملائمة ولائقة".


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