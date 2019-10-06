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«بسمة وهبة» تفاجئ الجميع بفيديو جديد.. ماذا قالت؟

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سويسرا

الطائرة

بسمة وهبة

فيديو جديد

بداخل الطائرة أثناء عودتها من سويسرا، قامت الإعلامية بسمة وهبة بنشر فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل Instagram .

وقالت وهبة في الفيديو: "مهما ألف العالم.. مهما نلف الدنيا ، مهما نشوف مغريات وحاجات حلوة جميلة.. والله ما في أحلى من بلد الواحد .. مصر ليها إحساس تاني خالص".

وعلقت بسمة وهبة، على الفيديو قائلة "مفيش أحلى من بلدنا، مصر بكل ما فيها، بكل تناقضاتها، هتفضل غالية وفي القلب دايماً"، مضيفة "والنهاردة بنحتفل بذكرى عزيزة على قلوبنا، ذكرى الانتصار اللي جه بعد وجع ومواجهة وجهد وتضحيات.. ذكرى أكتوبر وانتصار جيش وشعب سوا، إيديهم في إيدين بعض قدروا يواجهوا الصعب ويعدوا.. قدروا ينتصروا على العدو ، جيشنا المصري العظيم، الدرع والسيف ، شعبنا العظيم وروحه اللي مابتنهزمش أبداً ،كل ذكرى أكتوبر وإحنا فاكرين، إن الإنتصار بيجي بالتعب والمحاولة، وإن مافيش أغلى من مصر نضحي عشانها ونفديها بأرواحنا".

يشار إلى أن بسمة وهبة، كانت قد قدمت موسمًا مثيرًا للجدل من برنامجها "شيخ الحارة" خلال شهر ‏رمضان ‏الماضي، و‏تقدمت ‏باستقالتها من القناة بعد عرض حلقة برنامجها مع ياسمين الخطيب، حيث كانت وهبة ‏رافضة ‏لعرضها ‎.‎

شاهد الفيديو..

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مافيش أحلى من بلدنا ، مصر بكل ما فيها ، بكل تناقضاتها ، هتفضل غالية وفي القلب دايماً ، والنهاردة بنحتفل بذكرى عزيزة على قلوبنا ، ذكرى الإنتصار اللي جه بعد وجع ومواجهة وجهد وتضحيات .... ذكرى أكتوبر وإنتصار جيش وشعب سوا ، إيديهم في إيدين بعض قدروا يواجهوا الصعب ويعدوا ... قدروا ينتصروا على العدو ، جيشنا المصري العظيم ، الدرع والسيف ، شعبنا العظيم وروحه اللي مابتنهزمش أبداً ، كل ذكرى أكتوبر وإحنا فاكرين ، إن الإنتصار بيجي بالتعب والمحاولة ، وإن مافيش أغلى من مصر نضحي عشانها ونفديها بأرواحنا ..... #بسمة_وهبة #باب_للأمل #نصر_اكتوبر

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