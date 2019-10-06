» «جوارديولا»: توتر اللاعبين سبب الهزيمة من وولفرهامبتون

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جوارديولا

وولفرهامبتون

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، حزنه عن خسارة فريقه أمام وولفرهامبتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما الأحد على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بدأنا بشكل جيد ثم استقبلنا هدفين من كرتين مفقودتين أثناء بناء هجمة وماحدث اليوم جاء بسبب التوتر الذي أصاب الفريق".

وأضاف: "خسرنا المباراة أمام فريق جيد، لديهم القوة البدنية وهم أقوياء في الكرات الهوائية، ولديهم السرعة في الهجمات المرتدة وهذا هو سبب تعرضنا للخسارة اليوم".

وواصل: "كان يوم سيئ ومباراة سيئة، ما حدث قد حدث، معظم الفرق التي فازت لا تفوز في الموسم التالي، بالطبع نحن نريد الاقتراب من الصدارة والحفاظ على لقب الدوري".

وأتم: "اليوم لم نكن في مستوانا، في المباريات الماضية لعبنا بشكل جيد الفارق كبير، ليفربول لم يخسر النقاط ، الآن هو وقت العودة، والنتائج ستحدد الموقف، ما زلنا في شهر أكتوبر والطريق طويل حتى النهاية".

 


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