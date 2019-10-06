1000 دولار وراء مقتل أسرة سورية كاملة بالعراق

06 أكتوبر 2019 - 06:10 م

شهد إقليم كردستان العراق، مقتل أسرة سورية كاملة، مكونة من زوجين و 3أطفال، إثر خلاف على ألف دولار أمريكي.

وبحسب موقع "روداو"، فإن أحد أفراد عائلة الأسرة السورية، كشف أنه الدافع خلف الجريمة هو خلاف بين رب الأسرة والقاتل على ألف دولار أمريكي.

وطالب الأخ الشقيق لرب الأسرة، بمعاقبة الجاني بأشد العقوبات، معربين عن أملهم في أن يصون رئيس حكومة إقليم كردستان العراق حقوقهم ولا يسمح بضياعها.

الجاني ويدعى فريدون كريم رمضان، اعترف بجريمته التي هزت سوريا والعراق، وأنه قتل أفراد العائلة بضربهم تباعا بالحجارة على رؤوسهم، ثم أجهز عليهم بالرصاص.

وقال مدير شرطة أربيل، عبد الخالق طلعت، إنه تم اعتقال القاتل بعد تعقبه من خلال كاميرات المراقبة في قرية بيره رش، موضحا أن القاتل قام في الساعة الرابعة بنقل العائلة قسرا في سيارته واقتيادها إلى المكان الذي ارتكب فيه الجريمة.

وأتم "القاتل في البداية قال إنه ترك أفراد العائلة هناك دون قتلهم، لكن كاميرات المراقبة كشفت زيف ادعائه، ما أجبره على الاعتراف".

وكانت السلطات قد عثرت على جثث رجل وامرأة وثلاثة أطفال قتلوا بالرصاص في قرية بيره رش التابعة لمدينة أربيل.

وقام الجاني في البداية بقتل رب الأسرة بسام حسين رسول بالرصاص ومن ثم قتل زوجته سوالين محمد نذير، ثم قتل أطفالهما الثلاثة حسين 11 عاما وروشکا 7 أعوام ومحمد 5 أعوام.