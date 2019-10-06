بالفيديو.. «سمية الخشاب» تكشف عن زوجها الجديد

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قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها مهتمة خلال الفترة الحالية برشاقتها، من خلال اتباع نظام غذائي معين وممارسة التمارين الرياضية، لافتة إلى أنها تحب دائمًا الحفاظ على لياقتها البدنية.

وعن حقيقة زواجها من رجل مغربي، بعد نشرها فيديو في أجواء الزفاف المغربي، كشفت "سمية"، خلال حديثها لبرنامج " The Insider بالعربي"، المذاع على قناة "دبي"، أن هذا شائعة ليس لها أساس من الصحة.

ولفتت إلى أنها خلال زيارتها للمغرب تم استقبالها بزفة عروس مغربية، من باب حب الجمهور لها، وليس الأمر مرتبطًا بزواجها.

شاهد الفيديو..

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