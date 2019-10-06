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مانشستر سيتي يسقط أمام وولفرهامبتون بهدفي «تراوري»

الرياضة

وولفرهامبتون والسيتي
وولفرهامبتون والسيتي

أمير سعد

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مانشستر سيتي يخطف فوزًا قاتلًا من ليستر

مانشستر سيتي

المصريون

وولفرهامبتون

تراوري

حقق فريق وولفرهامبتون فوزًا كبيرًا على مانشستر سيتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الانجليزي.

وجاء هدفي وولفرهامبتون عن طريق اداما تراوري في الدقيقتين 80 و94 من عمر المباراة.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي خلف ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر صاحب الصدارة بفارق 8 نقاط، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط.


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